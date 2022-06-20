في خبر طال انتظاره… جوجل يُزيل تطبيقا قادر على سرقة بياناتك

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أزال جوجل تطبيقا من متجر "بلاي" الخاص به، بعد تنزيله أكثر من مليون مرة.
وتبين أن التطبيق، المسمى PIP Pic Camera Photo Editor، يحتوي على برامج ضارة سيئة قادرة تماما على سرقة بيانات اعتماد "فيسبوك" بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور، وقد يسمح ذلك للمتسللين بالوصول إلى الحسابات وسرقة البيانات الشخصية وإرسال رسائل احتيال إلى جهات الاتصال.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كان برنامج تحرير الصور لا يزال متاحا للتنزيل والتثبيت، لكن جوجل حظرت الآن الوصول بعد أن تم تنبيهها إلى مخاطرها.
واكتشف هذا التهديد من قبل فريق Dr. Web، وهو ليس التطبيق الوحيد الذي تسبب في بعض القلق.
ووفقا لأحدث تقرير لشركة الأمان، هناك أربعة تطبيقات أخرى تحتوي جميعها على برامج ضارة قادرة على عرض إعلانات غير مرغوب فيها، وتقليص عمر البطارية وحتى إجراء تغييرات غير مصرح بها على الهاتف نفسه.
وتتضمن التطبيقات: Wild & Exotic Animal Wallpaper وZodiHoroscope وPIP Camera 2022 وMagnifier Flashlight. وتمت الآن إزالة بعض هذه التطبيقات بواسطة جوجل، حيث لم يعد كل من ZodiHoroscope وPIP Camera 2022 متاحين للتنزيل