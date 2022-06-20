النجمة التونسية أنس جابر ترتقي إلى مركز تاريخي في التصنيف العالمي

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صعدت النجمة التونسية أنس جابر إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، وذلك للمرة الأولى في مسيرتها بعد تتويجها بلقب بطولة برلين.
وتوجت أنس جابر بلقب بطلة برلين، على حساب منافستها السويسرية بليندا بنتشيتش التي اضطرت للانسحاب من المباراة التي جرت بينهما أمس الأحد، في المجموعة الثانية بسبب الإصابة.
وأحرزت النجمة التونسية اللقب الثالث لها، في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، بعد الأول العام الماضي، في دورة برمنغهام الإنجليزية، والثاني في دورة مدريد.
وتقدمت أنس جابر، البالغة من العمر 27 عاما، مركزا واحدا في التصنيف العالمي الصادر اليوم الاثنين، من الرابع إلى الثالث برصيد 4340، منتزعة هذا المركز من اللاعبة الإسبانية باولا بادوسا.
بينما احتفظت البولندية إيغا شفيونتيك بالصدارة برصيد 8631 نقطة، وتليها الإستونية آنيت كونتافيت في المركز الثاني برصيد 4511 نقطة