إسرائيل تكشف عن تحالف مشترك للدفاع الجوي بقيادة أمريكا

الإثنين 20 يونيو-حزيران 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تبني «تحالفاً للدفاع الجوي في الشرق الأوسط» بقيادة الولايات المتحدة، مضيفاً أن التحالف أحبط بالفعل محاولات لشن هجمات إيرانية، وأنه قد يستمد مزيدا من القوة من زيارة الرئيس جو بايدن الشهر المقبل.

ولم تذكر تصريحات الوزير الإسرائيلي، التي ظهرت في نسخة رسمية من إحاطة قدمها غانتس للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، أسماء أي شركاء آخرين في التحالف.

وأضاف وفقا لنص رسمي «خلال العام الماضي، كنت أقود برنامجا مكثفا مع شركائي في البنتاغون والإدارة الأميركية سيعزز التعاون بين إسرائيل ودول المنطقة».

وأضاف غانتس «آمل أن نتخذ خطوة أخرى للأمام في هذا الجانب (من التعاون الإقليمي) خلال زيارة الرئيس بايدن المهمة».

وخلال زيارته في الفترة من 13 إلى 16 يوليو (تموز)، سيتوقف بايدن في إسرائيل ويتجه بعد ذلك إلى السعودية حيث يلتقي بزعماء عرب.

ومع تصاعد التوتر بشأن برنامج طهران النووي في السنوات الأخيرة، تعرضت إسرائيل والسعودية والإمارات وأجزاء من العراق لضربات جوية بطائرات مُسيرة أو ضربات صاروخية أعلنت فصائل مدعومة من إيران مسؤوليتها عنها أو اتهمت بتنفيذها.

وصرح غانتس الأسبوع الماضي بأن على إسرائيل والدول العربية التي تشاركها المخاوف بشأن إيران أن تعزز قدراتها العسكرية تحت رعاية واشنطن، وذلك قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، والمقررة الشهر المقبل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي وفقا لنص رسمي «في مواجهة العداء الإيراني... المطلوب ليس فقط التعاون، بل أيضا حشد قوة إقليمية، بقيادة أميركية، مما سيعزز قوة جميع الأطراف المعنية».

وأضاف «في هذا الصدد، نحن نعمل باستمرار من أجل أمن مواطني إسرائيل