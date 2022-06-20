انتفاضة غاضبة وقطع للطرقات بعدن

الإثنين 20 يونيو-حزيران 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تواصلت الاحتجاجات الشعبية الغاضبة لليوم الثاني على التوالي، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، تنديداً بارتفاع أسعار الوقود وتردي الخدمات.

وقالت مصادر محلية، إن محتجين أغلقوا الطريق الرئيسي عند مدخل مدينة كريتر جنوب مدينة عدن، صباح اليوم، ومنعوا مرور السيارات من الدخول إلى المدينة.

وأوضحت المصادر أن العشرات من الشباب أغلقوا المدخل الرئيسي لمدينة كريتر بالأحجار والإطارات والأشجار ومنعوا مرور مركبات سيارات الأجرة والنقل.

وجاءت الاحتجاجات الغاضبة غداة احتجاجات مماثلة شهدتها شوارع المدينة، وسط دعوات شعبية لتوسع العمليات الاحتجاجية تنديداً بتردي الخدمات والوضع المعيشي وارتفاع أسعار الوقود.