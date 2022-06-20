شركة النفط تكشف حقيقة رفع أسعار الوقود وتحدد التسعيرة الرسمية للتر الواحد

الإثنين 20 يونيو-حزيران 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نفت شركة النفط اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الإثنين، رفع أسعار الوقود، مؤكدة تزويد المحطات بكميات جديدة من البنزين.

جاء ذلك في بيان للشركة نشرته على صفحتها بفيسبوك، عقب احتجاجات وتظاهرات غاضبة شهدتها مدينة عدن، الليلة الماضية.

وقالت الشركة في بيان، بأنها "تأسف لانتشار بعض الشائعات المغرضة عبر وسائل التواصل الاجتماعية من قبل جهات تحاول تأليب الشارع ضد الشركة من خلال تزويده بأخبار مغلوطه لا أساس لها من الصحة، توحي بوجود زيادة في أسعار المشتقات النفطية، مستغلة تلك الجهات وللأسف الشديد الحالة المعيشية الصعبة التي يكابدها المواطن والبلد عموماً".

وأعلنت الشركة تموين محطات الوقود التابعة لها بكمية نصف مليون لتر من مادة البنزين، مؤكداً أن سعر اللتر الواحد سيباع بمبلغ 990 ريالاً وبواقع 19800 ريال للصفيحة سعة عشرين لتراً.

وأشار البيان إلى أن الشركة "قد عملت وماتزال جاهدة لتوفير المشتقات النفطية بهدف ايجاد حالة من الاستقرار التمويني، مع مراعاة ظروف وامكانيات المواطن، والحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد".

وأكدت الشركة أن محطات الوقود التابعة لها ستبدأ عملية البيع من الساعة السادسة صباحاً وحتى تمام العاشرة مساءاً من كل يوم.

ويوم أمس، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول رفيع بشركة النفط، القول إن الشركة رفعت أسعار البنزين التجاري 14 بالمئة في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث ارتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لترا في المحطات التجارية التابعة للقطاع الخاص إلى 25800 ريال (نحو 23 دولارا) من 22500 ريال.

وشهدت شوارع مدينة عدن، في وقت متأخر من مساء الأحد، تظاهرات غاضبة، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود في المحطات التجارية وتردي الخدمات.

وقالت مصادر محلية، إن محتجين غاضبين قطعوا طرق وشوارع رئيسية في مدينة عدن، احتجاجًا على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وزيادة عدد ساعات انطفاء الكهرباء، وتردي الخدمات العامة في المدينة.