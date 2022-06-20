تعرف على حصة اليمن في موسم الحج هذا العام بالتزامن مع صدور أول تأشيرة حج

الإثنين 20 يونيو-حزيران 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيضة شبيبة، في تغريدة على صفحته بتويتر، يوم الأحد، صدور أول تأشيرة حج لحجاج اليمن لموسم حج هذا العام 1443 هجرية.

يأتي ذلك في إطار الترتيبات الجارية التي تقوم بها الوزارة لتسهيل أداء الحجاج المناسك في المشاعر المقدسة، مع دخول موسم الحج خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت وزارة الأوقاف والإرشاد، أعلنت في وقت سابق، أن حصة اليمن هذا العام 1443 هجرية، ستكون 10 آلاف و981 حاجا.

وقبل ايام اكد وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة، حرص الوزارة على تقديم افضل الخدمات للحجاج اليمنيين خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ من خلال تهيئة المساكن ووسائل النقل.

واوضح الوزير شبيبة لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بان الوزارة استكملت كافة الاجراءات المتعقلة بموسم الحج بدءاً باختيار الأبراج الفندقية المصنفة، مرورًا بشركات النقل الدولية المزودة بأحدث تقنيات الأمن والسلامة، وتقديم الوجبات والإعاشة للحجاج تحت إشراف لجان ميدانية وصحية، والإشراف على حزمة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة الأهلية للطوافة في المشاعر المقدسة.

من جانبه، اشار وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، الى أن الوزارة وضعت معايير دقيقة للشركات الراغبة في تفويج الحجاج من حيث مواصفات الأمن والسلامة والسعة والوسائط الإعلامية المتعددة.

ولفت الى ان الوزارة وقعت أول عقدين مع شركتين لنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة (مكة المكرمة -منى-مزدلفة-عرفات-مزدلفة-منى-مكة المكرمة).