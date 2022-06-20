محافظة خاضعة للحوثيين تشهد تسجيل مئات الجرائم خلال شهر فقط بينها حالات قتل

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شهدت محافظة إب وسط اليمن، مئات الجرائم المختلفة خلال شهر مايو الماضي، بمختلف المديريات، وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظة،الخاضعة للحوثيين.
وقال الإعلام الأمني لمحافظة إب التابع لمليشيا الحوثي، في تقرير جديد له، إن المحافظة شهدت 559 جريمة مختلفة خلال شوال الماضي (مايو) 2022م، حيث قتل وأصيب 46 شخصا بعدد من مديريات إب.
وأضاف أن 65 جريمة سرقة وقعت بعدد من المديريات، وتوزعت بين سرقة منازل ومحلات تجارية وسيارات ودراجات نارية وغيرها من جرائم السرقات، فضلا عن تسجيل 47 جريمة نصب واحتيال وخيانة للأمانة.
وأشار إلى تسجيل 141 جريمة إيذاء عمدي خفيف، وجريمة حريق عمد، و36 جريمة تهديد، و91 جريمة إضرار بالمال، و6 جرائم إقلاق السكينة العامة، و27 جرائم سب وشتائم، وجريمة نهب الممتلكات الخاصة بالقوة، وجرائم أخرى مختلفة.
وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، فوضى أمنية عارمة زادت معها جرائم القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة.