حضرموت: جمعية غراس الخير تقيم ورشة عمل للكوادر الطبية النسوية ووحدة الاستشارات والدعم النفسي بغيل باوزير

الإثنين 20 يونيو-حزيران 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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نظمت جمعية غراس الخير النسوية بغيل باوزير محافظة حضرموت وبدعم من منظمة البحث عن أرضية مشتركة وبتمويل الاتحاد الأوربي صباح السبت الموافق ١٨ يونيو ورشة عمل بين الكوادر الطبية ووحدة الاستشارات القانونية الأسرية والدعم النفسي .

وفي وتدشين الورشة التي حضرها المدير العام لمديرية غيل باوزير اسالم عبدالله العطيشي ومدير الأمن والشرطة العقيد هاني باشكيل ومدير مكتب الصحة الدكتور فائز بازار ، أشاد العطيشي بأهمية الورشة التي بدورها ستسهم في رفد الكوادر الطبية المتخصصة في الدعم النفسي بالمديرية واخراجهم كوادر ذو كفاءة عالية من خلال تدريبهم على الأساليب الصحيحة والعلمية في التعامل مع الحالات الاسرية في المجتمع .

بدورها رحبت اشهباء أحمد رئيس جمعية غراس الخير النسوية بالسلطة المحلية بغيل باوزير المتمثلة بالمدير العام للمديرية والأخوة مدير الامن والصحة لحضورهم ورشة العمل الخاصة للكوادر الطبية النسوية بالمديرية والتي تأتي بدعم من منظمة البحث عن أرضية مشتركة وتمويل الاتحاد الأوربي والتي تهدف في سقل المشاركات من الكادر الطبي ووحدات الاستشارات القانونية والأسرية والدعم النفسي بمديرية الغيل عدد من المحاور الهادفة حول العنف الاسري ومدى تأثيره على الأسرة والمجتمع ككل وكيفية معالجة الحالات المعنفة بطرق نفسية سليمة وعلمية .

من جانبه قدم المحامي حسين غداف للحضور شرح مفصل حول حالات العنف والحالات الواردة وأنواع العنف وكيفية بحث سبل التعاون المشترك لتحسين الخدمات المقدمة والرفع منها بما يصب في خدمة المجتمع .

وشارك في الورشة عدد من رؤوساء الأقسام في مستشفى الغيل العام وممثلي المراكز والوحدات في المديرية كما شارك الفعالية الدكتور فهمي باضريس أحد مستشاري المستشفى بغيل باوزير .

هذا وقد تم في نهاية الورشة طرح عدد من التوصيات ليتم العمل بها مستقبلا .