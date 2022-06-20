تشغيل التيار الكهربائي في مرحلته الثانية من محطة مأرب الغازية

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أعلنت السلطات المحلية في محافظة مأرب اليمنية، تشغيل التيار الكهربائي من محطة مأرب الغازية في مرحلته الثانية، وذلك في خطوة من شأنها سد العجز في التيار.
وقالت مصادر محلية،”إنه تم إطلاق التيار الكهربائي في المحطة التحويلية ومحطة تصريف الطاقة الكهربائية من محطة مأرب الغازية خلال المرحلة الثانية”.
ومن المتوقع، أن يتم تغذية أول خلية من خلايا الخطوط الكهربائية التي سيتم تغذيتها من المرحلة الثانية من المحطة، خلال الـ 72 الساعة القادمة، لسد العجز في الطاقة الكهربائية لبقية الخطوط بالمحافظة.
وفي مايو الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، توقيع اتفاقية مع شركة “سيمنس” الألمانية محطة اتفاقية الصيانة العمرية لمحطة مأرب الغازية بمنحة مالية قدرها 40 مليون دولار أمريكي بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية.
ومحطة مأرب الغازية الأولى هي محطة توليد للكهرباء تعمل بالغاز، بهدف تعزيز القدرة التوليدية الكهربائية بقدرة اجمالية تصل إلى 341 ميجاوات من أجل القضاء على العجز الحاصل في قدرة التوليد لتجهيز الشبكة الوطنية لنقل قدرات أعلى من خلال إدخال نظام خطوط النقل «الضغط العالي 400 كيلو فولت» لمسافات أطول «صافر – بني حشيش وصافر – معبر».