نصف ما قدرته الحكومة.. البنك الدولي يكشف عن تقديراته لتكاليف اعادة اعمار اليمن

الإثنين 20 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قدر البنك الدولي، تكلفة إعادة البناء والإعمار لما خلفته الحرب في اليمن منذ ثماني سنوات بمبلغ 25 مليار دولار.

جاء ذلك، في تصريح لمديرة مكتب البنك الدولي في اليمن تانيا مير، خلال مشاركتها في أعمال منتدى اليمن الدولي المنعقد في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقالت تانا، إن البنك الدولي وضع تقييمًا لقطاعات عديدة في اليمن، وإن تكلفة إعادة البناء والإعمار لما خلفته الحرب بلغت 25 مليار دولار.

وأضافت أن البنك يشعر بالقلق من هشاشة الأزمات المركبة في اليمن، لذا قرر زيادة البرامج وقدم تمويلًا بلغ مليار دولار خلال العام الماضي للحفاظ على المؤسسات التي كان يدعمها قبل النزاع.

وأكدت تانيا على أهمية استمرار تلك المؤسسات والقطاعات الإنتاجية وما يمكن أن تقدم لليمن مثل قطاع الثروة السمكية.

وتابعت إن “البنك زاد من دعم القطاع الخاص في اليمن، ونحن مركزون على صمود القطاع الخاص والدور المحتمل الذي يمكن أن تلعبه في برامج إعادة الإعمار”، مشيرة إلى أن القطاع الخاص تأثر بشكل كبير خلال الحرب.

وكانت الحكومة اليمنية، قدرت خسارة الاقتصاد اليمني بسبب الحرب بنحو 50 مليار دولار كخسارة ضمنية ، بينما وصلت الخسائر من تدمير البنية التحتية إلى عشرات المليارات من الدولارات، بحسب ما أوردته مسودة خطة أوليات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي للعامين 2019 – 2020.