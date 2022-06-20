مزاد علني لبيع 30 مليون دولار الثلاثاء

الإثنين 20 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، عن فتح المزاد رقم 25 للعام 2022، لبيع مبلغ 30 مليون دولار أمريكي.

قال البنك إن المزاد سيكون يوم الثلاثاء المقبل مشترطا تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، فيما سيقدم البنك العطاءات عن البنوك التي ليس لديها وصول إلى المنصة بناء على طلب رسمي منها.

وأوضح أن المزاد في الساعة العاشرة صباحًا ويغلق في الساعة الثانية عشر ظهرًا في نفس اليوم، ويجب أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار، وألا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 25% من إجمالي قيمة المزاد.

وكان تقرير لصندوق النقد الدولي صدر الشهر الجاري، قال إن “العمل بإجراء مزادات العملة الأجنبية قد عزّز توفير المخصصات لموارد العملة الأجنبية بطريقة كفؤة.