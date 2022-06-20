إعلان قطري مفاجى يكشف عن أكبر حقل غاز في العالم

الإثنين 20 يونيو-حزيران 2022 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت قطر، الأحد، اختيار شركة "إيني" الإيطالية العملاقة للطاقة، كشريك أجنبي ثان، بعد شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية، للمساهمة في تطوير أكبر حقل للغاز في العالم.

وأعلن سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "قطر للطاقة" أنّ الشركة الإيطالية ستشارك بنسبة 25 بالمئة في مشروع مشترك يملك 12,5 بالمئة من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، البالغ كلفته 28 مليار دولار. وبذلك تبلغ حصة إيني 3,1 بالمئة في مشروع تطوير الحقل العملاق.

وتنضم بذلك إلى شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية التي حصلت الاسبوع الماضي على حصة نسبتها 6,25 بالمئة من المشروع العملاق، بموجب اتفاق تم توقيعه في 12 يونيو، ويسري حتى العام 2054.

وسيتم الإعلان لاحقا عن عدد غير معروف من الشركاء في هذا المشروع الضخم.

وقال الوزير الكعبي، في مؤتمر صحفي في الدوحة "يسعدني اليوم.. الإعلان عن اختيار شركة إيني شريكا لقطر للطاقة في هذا المشروع الاستراتيجي".

وسيساعد المشروع قطر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 60 بالمئة بحلول العام 2027، على ما أفاد الرئيس التنفيذي لـ"توتال إنرجيز" باتريك بويان الاسبوع الماضي.

وتسبّب الغزو الروسي لأوكرانيا في مضاعفة الجهود حول العالم لتطوير مصادر جديدة للطاقة في وقت تحاول الدول الغربية تقليل اعتمادها على روسيا.

والجمعة، قالت "إيني" إن مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة ستسلم فقط 50% من الكميات المطلوبة، بعد ثلاثة أيام من خفض إمدادات الغاز الروسية لإيطاليا.

والخميس، اتهم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي عملاق الطاقة الروسي بترويج "أكاذيب" حول خفض الإمدادات لبلاده.

وأبلغ الرئيس التنفيذي لإيني نظيره القطري "نتعلم الكثير من الأمور من قيادتكم وأيضا من قيمكم وقدرتكم على التكيف مع الظروف الصعبة".

وبحسب الاتفاقيات، يجب ألا تتجاوز مشاركة الشركات الأجنبية حوالى 25 بالمئة من المشروعات.

ويتضمن مشروع حقل الشمال الشرقي، الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2026 ، توسيع حقل الشمال البحري، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم وتشترك فيه قطر مع إيران.

ويضم حقل الشمال حوالى 10 بالمئة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، بحسب تقديرات شركة قطر للطاقة