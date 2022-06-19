تصفية قيادي حوثي بارز مع مرافقيه بصنعاء

الأحد 19 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 562

لقي قيادي حوثي مصرعه مع اثنين من مرافقيه على أيدي مسلحين مجهولين في صنعاء.

وأفادت مصادر محلية وإعلامية متطابقة بأن القيادي الحوثي المدعو أبو فضل يحيى منير الحنمي، قُتل واثنين من مرافقيه على أيدي مسلحين مجهولين في جولة "الجمنة" على خط مطار صنعاء الدولي شمالي العاصمة.

وأشارت إلى أن الحنمي يعد أبرز القيادات الحوثية في مديرية بني حشيش.

ورجحت المصادر أن تصفية الحنمي تأتي ضمن صراع الأجنحة داخل ميليشيا الحوثي والذي تصاعدت وتيرته في الآونة الأخيرة.

كما اتهمت قبيلة بني حشيش، ميليشيا الحوثي، بالوقوف وراء عملية الاغتيال.