تصفية قيادي حوثي بارز مع مرافقيه بصنعاء سلطات مأرب تناقش مع البرنامج السعودي مشاريع تطوير البنية التحتية في المحافظة رسمياً.. مليشيات الحوثي تعلن عزمها على تصفية الهدنة الأممية والمضي نحو التصعيد العسكري رسميا .. ليفربول يعلن عن الصفقة الثالثة لهذا الموسم دولة خليجية تدرس منع تأشيرات 10 دول تحذير عاجل من خطر البطاريات الصغيرة على الأطفال الكشف عن خطة بايدن بالشرق الأوسط.. وموقع إيران والسعودية منها وول ستريت جورنال تكشف عن استفزاز روسي لواشنطن في دولة عربية وتدفع باتجاه التصعيد السعودية تكشف عن أكبر خطة تشغيلية للحج في تاريخها دعوة للمشاركة.. ”مساحة” على ”تويتر” لمناقشة استمرار مليشيا الحوثي بتجنيد الأطفال تبدأ الساعة العاشرة مساء
لقي قيادي حوثي مصرعه مع اثنين من مرافقيه على أيدي مسلحين مجهولين في صنعاء.
وأفادت مصادر محلية وإعلامية متطابقة بأن القيادي الحوثي المدعو أبو فضل يحيى منير الحنمي، قُتل واثنين من مرافقيه على أيدي مسلحين مجهولين في جولة "الجمنة" على خط مطار صنعاء الدولي شمالي العاصمة.
وأشارت إلى أن الحنمي يعد أبرز القيادات الحوثية في مديرية بني حشيش.
ورجحت المصادر أن تصفية الحنمي تأتي ضمن صراع الأجنحة داخل ميليشيا الحوثي والذي تصاعدت وتيرته في الآونة الأخيرة.
كما اتهمت قبيلة بني حشيش، ميليشيا الحوثي، بالوقوف وراء عملية الاغتيال.