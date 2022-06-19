سلطات مأرب تناقش مع البرنامج السعودي مشاريع تطوير البنية التحتية في المحافظة

الأحد 19 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ناقش اجتماع موسع للسلطة المحلية بمحافظة مأرب مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم مصفوفة المشاريع ذات الأولوية في المحافظة لتطوير البنية التحتية.

حيث استعرض وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي مع مدير البرنامج السعودي بمأرب علي الدوسري مصفوفة المشاريع الملحة وفي مقدمتها مشروع الصرف الصحي للمدينة وإنشاء مركز للأورام ومستشفى للأمراض النفسية ومشاريع بنية تحتية في مجالات التربية والتعليم، والتعليم الفني، والكهرباء والمياه والإصحاح البيئي.

من جانبه أوضح مدير البرنامج السعودي أن زيارته للمحافظة تأتي للاطلاع على ما تم تنفيذه من مشاريع والجلوس مع السلطة المحلية لمناقشة الاحتياجات والمشاريع الملحة ذات الأهمية والأولوية ورفعها لاستيعابها في خطط البرنامج في الفترة القادمة.

حضر الاجتماع عدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية ذات العلاقة.