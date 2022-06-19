تصفية قيادي حوثي بارز مع مرافقيه بصنعاء سلطات مأرب تناقش مع البرنامج السعودي مشاريع تطوير البنية التحتية في المحافظة رسمياً.. مليشيات الحوثي تعلن عزمها على تصفية الهدنة الأممية والمضي نحو التصعيد العسكري رسميا .. ليفربول يعلن عن الصفقة الثالثة لهذا الموسم دولة خليجية تدرس منع تأشيرات 10 دول تحذير عاجل من خطر البطاريات الصغيرة على الأطفال الكشف عن خطة بايدن بالشرق الأوسط.. وموقع إيران والسعودية منها وول ستريت جورنال تكشف عن استفزاز روسي لواشنطن في دولة عربية وتدفع باتجاه التصعيد السعودية تكشف عن أكبر خطة تشغيلية للحج في تاريخها دعوة للمشاركة.. ”مساحة” على ”تويتر” لمناقشة استمرار مليشيا الحوثي بتجنيد الأطفال تبدأ الساعة العاشرة مساء
ناقش اجتماع موسع للسلطة المحلية بمحافظة مأرب مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم مصفوفة المشاريع ذات الأولوية في المحافظة لتطوير البنية التحتية.
حيث استعرض وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي مع مدير البرنامج السعودي بمأرب علي الدوسري مصفوفة المشاريع الملحة وفي مقدمتها مشروع الصرف الصحي للمدينة وإنشاء مركز للأورام ومستشفى للأمراض النفسية ومشاريع بنية تحتية في مجالات التربية والتعليم، والتعليم الفني، والكهرباء والمياه والإصحاح البيئي.
من جانبه أوضح مدير البرنامج السعودي أن زيارته للمحافظة تأتي للاطلاع على ما تم تنفيذه من مشاريع والجلوس مع السلطة المحلية لمناقشة الاحتياجات والمشاريع الملحة ذات الأهمية والأولوية ورفعها لاستيعابها في خطط البرنامج في الفترة القادمة.
حضر الاجتماع عدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية ذات العلاقة.