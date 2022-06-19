رسمياً.. مليشيات الحوثي تعلن عزمها على تصفية الهدنة الأممية والمضي نحو التصعيد العسكري

الأحد 19 يونيو-حزيران 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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اعلنت مليشيات الحوثي الإيرانية اليوم الأحد عزمها على تصفية الهدنة الأممية في اليمن التي ترعاها الأمم المتحدة والمضي نحو التصعيد العسكري.

وقال ما يسمى بنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها، جلال الرويشان بان جماعته الارهابية لن تقبل بهدنة "منتقصة ومخترقة"، حد قوله (في اشارة الى عزم جماعته على تصفية الهدنة الأممية والمضي نحو التصعيد العسكري ).

وعن دوافع التصعيد الحوثي ضد الهدنة أتهم المدعو الرويشان تحالف دعم الشرعية بعدم الالتزام بالهدنة بالشكل المطلوب"حسب ما نقلت عنه قناة المسيرة التابعة لجماعته.

واشار بان جماعته ليس لديها ما تخسره عند انهيار الهدنة والعودة الى وضع الحرب.. لافتًا بان مايسمى بقوات جماعته المسلحة"لا تعتمد على الهدنة ولا تعول على مصداقية التحالف".

تلويح مليشيات الحوثي رسمياً بالانقلاب على إتفاق الهدنة الأممية والعودة إلى مسار التصعيد العسكري جاء بعد استثمار الجماعة الانقلابية أجواء الهدنة خلال الشهرين الماضيين للحشد العسكري ونقل العتاد العسكري واعادة ترتيب صفوفها والدفع بالمقاتلين باتجاه جبهات القتال وذلك استعدادا لجولة جديدة من التصعيد العسكري.