تصفية قيادي حوثي بارز مع مرافقيه بصنعاء سلطات مأرب تناقش مع البرنامج السعودي مشاريع تطوير البنية التحتية في المحافظة رسمياً.. مليشيات الحوثي تعلن عزمها على تصفية الهدنة الأممية والمضي نحو التصعيد العسكري رسميا .. ليفربول يعلن عن الصفقة الثالثة لهذا الموسم دولة خليجية تدرس منع تأشيرات 10 دول تحذير عاجل من خطر البطاريات الصغيرة على الأطفال الكشف عن خطة بايدن بالشرق الأوسط.. وموقع إيران والسعودية منها وول ستريت جورنال تكشف عن استفزاز روسي لواشنطن في دولة عربية وتدفع باتجاه التصعيد السعودية تكشف عن أكبر خطة تشغيلية للحج في تاريخها دعوة للمشاركة.. ”مساحة” على ”تويتر” لمناقشة استمرار مليشيا الحوثي بتجنيد الأطفال تبدأ الساعة العاشرة مساء
اعلنت مليشيات الحوثي الإيرانية اليوم الأحد عزمها على تصفية الهدنة الأممية في اليمن التي ترعاها الأمم المتحدة والمضي نحو التصعيد العسكري.
وقال ما يسمى بنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها، جلال الرويشان بان جماعته الارهابية لن تقبل بهدنة "منتقصة ومخترقة"، حد قوله (في اشارة الى عزم جماعته على تصفية الهدنة الأممية والمضي نحو التصعيد العسكري ).
وعن دوافع التصعيد الحوثي ضد الهدنة أتهم المدعو الرويشان تحالف دعم الشرعية بعدم الالتزام بالهدنة بالشكل المطلوب"حسب ما نقلت عنه قناة المسيرة التابعة لجماعته.
واشار بان جماعته ليس لديها ما تخسره عند انهيار الهدنة والعودة الى وضع الحرب.. لافتًا بان مايسمى بقوات جماعته المسلحة"لا تعتمد على الهدنة ولا تعول على مصداقية التحالف".
تلويح مليشيات الحوثي رسمياً بالانقلاب على إتفاق الهدنة الأممية والعودة إلى مسار التصعيد العسكري جاء بعد استثمار الجماعة الانقلابية أجواء الهدنة خلال الشهرين الماضيين للحشد العسكري ونقل العتاد العسكري واعادة ترتيب صفوفها والدفع بالمقاتلين باتجاه جبهات القتال وذلك استعدادا لجولة جديدة من التصعيد العسكري.