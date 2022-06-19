وول ستريت جورنال تكشف عن استفزاز روسي لواشنطن في دولة عربية وتدفع باتجاه التصعيد

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قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”: إن موسكو استفزّت القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا، عبر إجراء غير مسبوق، ما قد يدفع لتصعيد جديد بين الجانبين. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أمريكيين أن هناك خطرًا من صِدام عسكري بين موسكو وواشنطن في سوريا، على خلفية قيام روسيا بقصف موقع قرب قاعدة التنف الأمريكية، يتبع لفصيل تدعمه الولايات المتحدة.
وأكد المسؤولون الأمريكيون أن طائرات روسية، من طراز “سوخوي 35”، و“سوخوي 24”، قصفت يوم الأربعاء الفائت، موقعًا في التنف، تستخدمه القوات الأمريكية لتدريب مقاتلين محليين.
وأضافوا أن روسيا نشرت طائرتين من طراز “سوخوي 34”، في المكان الذي نفذت فيه عملية ضد تنظيم الدولة، لكنها سحبتهما بعد توجه مقاتلات أمريكية إلى المكان.
وأعلن فصيل مغاوير الثورة، المدعوم أمريكيًا، قبل أيام، عبر معرفاته الرسمية، أن طائرات مجهولة قصفت مواقع تابعة له في منطقة الـ 55 كيلو متر، التي تقع ضمنها قاعدة التنف، دون وقوع خسائر بشرية