السعودية تكشف عن أكبر خطة تشغيلية للحج في تاريخها دعوة للمشاركة.. ”مساحة” على ”تويتر” لمناقشة استمرار مليشيا الحوثي بتجنيد الأطفال تبدأ الساعة العاشرة مساء أخطر مرشح رئاسي لرئاسة تركيا يهدد مستقبل أردوغان يتم الكشف عنه بعد عاصفة رملية ضربت مأرب.. الأرصاد اليمنية تنشر توقعات الطقس للساعات القادمة والمناطق التي ستشهد أمطار وأين ستكون الأجواء مغبرة قيادي حوثي يتورط بكذبة كبيرة على شاعر اليمن عبدالله البردوني ويتهرب من الرد توصلنا بعد التحري الى نتائج صادمة.. وثائق مسربة لشركة تيليمن تفضح جهازي الأمن والمخابرات التابعين للحوثيين بعثة منتخب اليمن للناشئين تغادر الى الأردن قبيل زيارته المرتقبة الى السعودية.. خطة جديدة شاملة للرئيس الأميركي تتضمن احتواء إيران هل سيعود المجلس الرئاسي الى عدن بعد ختام جولة خارجية شملت 4 دول؟ حملة تنطلق اليوم للمطالبة بإنهاء انقلاب نفذه الانتقالي ودعوة عاجلة الى رئيس المجلس الرئاسي
تنشئ شبكة "مأرب برس" الاعلامية، غرفة دردشة او ما يسمى بالمساحة على منصة "تويتر"، لمناقشة استمرار تجنيد مليشيا الحوثي للاطفال للدفع بهم الى جبهات القتال.
وتستضيف الشبكة في المساحة التي ستبدأ الساعة العاشرة مساء بتوقيت صنعاء، عدد من الناشطين والحقوقيين المهتمين، للحديث حول الموضوع.
وتدعو الشبكة الناشطين اليمنيين والحقوقيين والمهتمين، للمشاركة وحضور المساحة، التي تهدف لتسليط الضوء واطلاع الرأي العام الدولي على جرائم مليشيا الحوثي.
وستنطلق المساحة عبر الرابط: https://twitter.com/i/spaces/1RDGlgrepqgKL
وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية تجنيد الاطفال، واقر مسؤولان حوثيان امس الاول بتجنيد مئات الاطفال خلال الاسابيع المنصرمة رغم سريان الهدنة الاممية، معتبرين ان ذلك ليس مشكلة وان الطفل بعد عمر العاشرة أصبح رجلا.