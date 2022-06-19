دعوة للمشاركة.. ”مساحة” على ”تويتر” لمناقشة استمرار مليشيا الحوثي بتجنيد الأطفال تبدأ الساعة العاشرة مساء

الأحد 19 يونيو-حزيران 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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تنشئ شبكة "مأرب برس" الاعلامية، غرفة دردشة او ما يسمى بالمساحة على منصة "تويتر"، لمناقشة استمرار تجنيد مليشيا الحوثي للاطفال للدفع بهم الى جبهات القتال.

وتستضيف الشبكة في المساحة التي ستبدأ الساعة العاشرة مساء بتوقيت صنعاء، عدد من الناشطين والحقوقيين المهتمين، للحديث حول الموضوع.

وتدعو الشبكة الناشطين اليمنيين والحقوقيين والمهتمين، للمشاركة وحضور المساحة، التي تهدف لتسليط الضوء واطلاع الرأي العام الدولي على جرائم مليشيا الحوثي.

وستنطلق المساحة عبر الرابط: https://twitter.com/i/spaces/1RDGlgrepqgKL

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية تجنيد الاطفال، واقر مسؤولان حوثيان امس الاول بتجنيد مئات الاطفال خلال الاسابيع المنصرمة رغم سريان الهدنة الاممية، معتبرين ان ذلك ليس مشكلة وان الطفل بعد عمر العاشرة أصبح رجلا.