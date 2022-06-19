السعودية تكشف عن أكبر خطة تشغيلية للحج في تاريخها دعوة للمشاركة.. ”مساحة” على ”تويتر” لمناقشة استمرار مليشيا الحوثي بتجنيد الأطفال تبدأ الساعة العاشرة مساء أخطر مرشح رئاسي لرئاسة تركيا يهدد مستقبل أردوغان يتم الكشف عنه بعد عاصفة رملية ضربت مأرب.. الأرصاد اليمنية تنشر توقعات الطقس للساعات القادمة والمناطق التي ستشهد أمطار وأين ستكون الأجواء مغبرة قيادي حوثي يتورط بكذبة كبيرة على شاعر اليمن عبدالله البردوني ويتهرب من الرد توصلنا بعد التحري الى نتائج صادمة.. وثائق مسربة لشركة تيليمن تفضح جهازي الأمن والمخابرات التابعين للحوثيين بعثة منتخب اليمن للناشئين تغادر الى الأردن قبيل زيارته المرتقبة الى السعودية.. خطة جديدة شاملة للرئيس الأميركي تتضمن احتواء إيران هل سيعود المجلس الرئاسي الى عدن بعد ختام جولة خارجية شملت 4 دول؟ حملة تنطلق اليوم للمطالبة بإنهاء انقلاب نفذه الانتقالي ودعوة عاجلة الى رئيس المجلس الرئاسي
لمح رئيس حزب "المستقبل" المعارض، أحمد داوود أوغلو، إلى إمكانية ترشيحه من قبل تحالف المعارضة "طاولة الستة"، في الانتخابات الرئاسية لعام 2023. في رده على سؤال أحد المواطنين عن عدم ترشحه لمنصب الرئيس، خاصة أنه كان رئيسا للوزراء في وقت سابق، فال إنه تم ترشيح اسمه بالفعل مع بداية تشكيل حزب المستقبل، مشيرا إلى أن جميع أعضاء الحزب مرشحون لاستلام السلطة في البلاد.
وأضاف: "أنا مرشح للرئاسة. لكن إذا كان هناك اتفاق بين الأطراف، فنحن مستعدون لمناقشته". ويضم تحالف المعارضة ستة أحزاب رئيسية في تركيا، وهي: "حزب الشعب الجمهوري، وحزب الجيد، وحزب السعادة، وحزب الديمقراطية والتقدم، والحزب الديمقراطي"، بالإضافة إلى حزب "المستقبل" وكان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، أعلن في وقت سابق عزمه على الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، في حال لم يتم العثور على مرشح من قبل "طاولة الستة".
ومن المرجح أن يقدم كل حزب من أحزاب المعارضة مرشحه الخاص، في حال عدم وجود مرشح مشترك من قبل المعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2023، أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.