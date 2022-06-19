أخطر مرشح رئاسي لرئاسة تركيا يهدد مستقبل أردوغان يتم الكشف عنه

الأحد 19 يونيو-حزيران 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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لمح رئيس حزب "المستقبل" المعارض، أحمد داوود أوغلو، إلى إمكانية ترشيحه من قبل تحالف المعارضة "طاولة الستة"، في الانتخابات الرئاسية لعام 2023. في رده على سؤال أحد المواطنين عن عدم ترشحه لمنصب الرئيس، خاصة أنه كان رئيسا للوزراء في وقت سابق، فال إنه تم ترشيح اسمه بالفعل مع بداية تشكيل حزب المستقبل، مشيرا إلى أن جميع أعضاء الحزب مرشحون لاستلام السلطة في البلاد.

وأضاف: "أنا مرشح للرئاسة. لكن إذا كان هناك اتفاق بين الأطراف، فنحن مستعدون لمناقشته". ويضم تحالف المعارضة ستة أحزاب رئيسية في تركيا، وهي: "حزب الشعب الجمهوري، وحزب الجيد، وحزب السعادة، وحزب الديمقراطية والتقدم، والحزب الديمقراطي"، بالإضافة إلى حزب "المستقبل" وكان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، أعلن في وقت سابق عزمه على الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، في حال لم يتم العثور على مرشح من قبل "طاولة الستة".

ومن المرجح أن يقدم كل حزب من أحزاب المعارضة مرشحه الخاص، في حال عدم وجود مرشح مشترك من قبل المعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2023، أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.