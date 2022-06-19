بعد عاصفة رملية ضربت مأرب.. الأرصاد اليمنية تنشر توقعات الطقس للساعات القادمة والمناطق التي ستشهد أمطار وأين ستكون الأجواء مغبرة قيادي حوثي يتورط بكذبة كبيرة على شاعر اليمن عبدالله البردوني ويتهرب من الرد توصلنا بعد التحري الى نتائج صادمة.. وثائق مسربة لشركة تيليمن تفضح جهازي الأمن والمخابرات التابعين للحوثيين بعثة منتخب اليمن للناشئين تغادر الى الأردن قبيل زيارته المرتقبة الى السعودية.. خطة جديدة شاملة للرئيس الأميركي تتضمن احتواء إيران هل سيعود المجلس الرئاسي الى عدن بعد ختام جولة خارجية شملت 4 دول؟ حملة تنطلق اليوم للمطالبة بإنهاء انقلاب نفذه الانتقالي ودعوة عاجلة الى رئيس المجلس الرئاسي استغلال حوثي خطير للعطلة الصيفية ووزير يعلق على مقطع فيديو بـ : «مشهد صادم» ترمب يسخر من بايدن بعد سقوطه من دراجته الهوائية وجدل حول صحة الرئيس عُمان تتحدث عن الحل في اليمن والشروط المسبقة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد أجواء مغبرة نسبياً على سلسلة المرتفعات الجبلية والسواحل الجنوبية والغربية والمناطق الصحراوية، وهطول أمطار متفرقة خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية ، أنه من المتوقع أجواء مغبرة نسبياً على سلسلة المرتفعات الجبلية والفرصة لا زالت مهيأة لهطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على مرتفعات محافظات تعز، إب وريمة واجزاء من محافظات ذمار، المحويت وحجة وتمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء.
وأشار إلى توقعاته بأجواء مغبرة نسبيا حارة ورطبة، تتراوح درجات الحرارة المتوقعة ما بين 34 و 39 درجة مئوية مع امكانية تشكل السحب الركامية وهطول أمطار خفيفة على اجزاء من السواحل الجنوبية و الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.
كما تُتوقع أجواء مغبرة وجافة شديدة الحرارة على المناطق الصحراوية حيث تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 38 و 46 درجة مئوية.
يذكر ان محافظة مأرب شهدت امس الاول، عاصفة رملية غطت سماء المحافظة، وتسببت في توقف حركة السير،وفقا لمراسل مأرب برس.
هذا وبحسب مركز الأرصاد سيكون هناك نشاط للرياح الموسمية على أرخبيل سقطرى حيث قد تصل إلى 35 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.
ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار وهطول الأمطار.
كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء المغبرة والشديدة الحرارة، والصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي ، بلغت في تعز : 14.4 ملم، إب : 11 ملم.