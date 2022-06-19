قيادي حوثي يتورط بكذبة كبيرة على شاعر اليمن عبدالله البردوني ويتهرب من الرد

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زعم قيادي حوثي، بأن شاعر اليمن الكبير عبدالله البردوني، قال ان اليمنيين حزنوا على مقتل الإمام يحيى، كما حزن الصحابة على موت رسول الله.
ونفى الحساب الرسمي للشاعر البردوني، في تويتر، الكلام الذي نسبه حسين العزي القيادي في جماعة الحوثي، وطالبه بتقديم دليل، بحسب ما اطلع عليه محرر مأرب برس.
وكان العزي نشر تغريدة علي تويتر يمجد فيها الإمام يحيى بن حميد الدين، ونسب كلاما غير صحيحا للبردوني.
ثم زعم القيادي الحوثي ان الكلام اقتباس من كتاب البردوني (قضايا يمنية)، لكن هذا الاقتباس لم يرد في الكتاب المشار اليه.
بعد ذلك تهرب حسين العزي من الرد، على مطالبات كثيرة له بتقديم الدليل على كلامه.