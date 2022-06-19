بعثة منتخب اليمن للناشئين تغادر الى الأردن

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غادرت فجر اليوم الاحد بعثة منتخبنا الوطني للناشئين ، العاصمة المؤقتة عدن، متجهة الى المملكة الاردنية الهاشمية ، للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تنطلق بعد غدا الثلاثاء.
ووصل المنتخب اليمني الى جدة في طريق رحلته الى العاصمة الاردنية عمان، وتأخرت مغادرة بعثة المنتخب من عدن الى الأردن لأكثر من 48 ساعة.
ويسعى منتخب الناشئين الذي حقق لقب البطولة الماضية نهاية العام الماضي بعد ان فاز في المباراة النهائية على السعودية بركلات الترجيح، للحفاظ على الكأس والعودة به الى اليمن.
ويواجه منتخب اليمن ،منتخب العراق في المباراة الأولى مساء يوم الثلاثاء ( بعد غد).
وتضم المجموعة الأولى الى جانب اليمن، منتخبات العراق والاردن وعمان.
وخاض الاحمر الصغير، مباريات ودية مع بعض الاندية في معسكره الذي اقيم بصنعاء.