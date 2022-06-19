هل سيعود المجلس الرئاسي الى عدن بعد ختام جولة خارجية شملت 4 دول؟

الأحد 19 يونيو-حزيران 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت وكالة سبأ الحكومية مساء امس السبت،ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، وعضوا المجلس، سلطان العرادة، وعثمان مجلي، وصلوا، إلى العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت ان المجلس وصا الرياض، في طريق عودتهم إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد جولة خارجية شملت الكويت والبحرين ومصر وقطر.

وغادر رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، وعضوا المجلس سلطان العرادة، وعثمان مجلي، العاصمة القطرية الدوحة، في وقت سابق يوم السبت، بعد زيارة شارك فيها أيضا عضو المجلس عبدالله العليمي، جرى خلالها إجراء مباحثات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ولقاءات بكبار المسؤولين القطريين ورؤساء المنظمات والهيئات القطرية العاملة في اليمن.

وتركزت المباحثات حول مستجدات الوضع اليمني وسبل الدفع بالعلاقات الثنائية، وجهود إحلال السلام في البلاد، مع استمرار تعنت المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، إزاء هذه الجهود.

كما تطرقت المحادثات إلى الدعم القطري المنشود إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي وإصلاحاته الاقتصادية والخدمية والأمنية على طريق استعادة الدولة وإحلال السلام والاستقرار في اليمن.