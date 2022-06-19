حملة تنطلق اليوم للمطالبة بإنهاء انقلاب نفذه الانتقالي ودعوة عاجلة الى رئيس المجلس الرئاسي

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تنطلق عصر اليوم الأحد، حملة إلكترونية تطالب بإنهاء انقلاب المجلس الانتقالي في أرخبيل سقطرى.
وتأتي الحملة التي ينظمها ناشطون وحقوقيون في مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “#سقطرى_عامان_على_الانقلاب” بالتزامن مع مرور عامان على انقلاب المجلس المدعوم من الإمارات السلطة المحلية ومؤسسات الدولة.
ووجه القائمون على الحملة، دعوة عاجلة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بضرورة العمل على إعادة عوده مؤسسات الدولة إلى سقطرى وبسط نفوذها على كافة المؤسسات.
وفي 19 يونيو/ حزيران من العام 2020 ، تمكنت مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من الامارات من السيطرة على الجزيرة وإخراج سلطتها المحلية منها.
وأهاب القائمون على الحملة، من جميع الناشطين ورواد مواقع التواصل التفاعل والمشاركة، في كشف الانتهاكات والمعاناة التي تتعرض لها سقطرى وسكانها، في ظل تجاهل غير مسبوق من الحكومة الشرعية لمعاناتهم.