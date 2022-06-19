تعرف على 3 مدن عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

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سجلت مدن في ثلاث دول عربية خليجية هي (العراق، والكويت، وسلطة عمان)،
بالإضافة لمدن إيرانية، أعلى درجات حرارة في العالم، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث سجلت مدينة العمارة العراقية أعلى درجة حرارة بـ50.4 درجة مئوية، بحسب موقع "إلدورادو ويذر".
وفيما يلي إنفوغراف يظهر ترتيب أعلى المدن بدرجات الحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية