فيفا يكشف عن المدن المستضيفة لمونديال 2026

الأحد 19 يونيو-حزيران 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، صباح امس الجمعة، عن المدن الـ 16 التي ستستضيف نهائيات بطولة كأس العالم 2026، والتي سيجرى تنظيمها في دول الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

وتُقام نسخة عام 2026 للمرة الأولى بتنظيم 3 دول مختلفة، وبمشاركة 48 منتخبًا بزيادة 16 منتخبًا عن نسخة العام الجاري والتي ستُقام في قطر

وتم الاستقرار خلال الحفل الذي أُقيم في مركز روكفلر بمدينة نيويورك الأمريكية، بإشراف السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، على استضافة 11 مدينة وولاية أمريكية لمباريات البطولة وهى أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، مياني، نيويورك- نيو جيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، سياتل

أما المكسيك، فتم اختيار مدن مكسيكو سيتي، ومونتيري، وجوادالاخارا لاستضافة عدد من مباريات البطولة، إضافة لمدينتي تورنتو وفانكوفر في كندا