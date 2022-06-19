هذه المرة ليست في الكويت.. دولة عربية تسجل أعلى درجتي حرارة بالعالم

الأحد 19 يونيو-حزيران 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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بعدما كانت تحتل هذه المكانة بعض مدن الكويت، أعلن موقع “EldoradoWeather” المتخصص بالأحوال الجوية العالمية، أن مدينة الفهود بسلطنة عمان، سجلت اليوم السبت، أعلى درجة حرارة بالعالم.

– أعلى درجتي حرارة بالعالم تسجل بدولة عربية

وفقاً لما ذكره موقع “EldoradoWeather”، بلغت درجة الحرارة 49 درجة مئوية في مدينة الفهود العمانية، وهي أعلى درجة حرارة فوق الأرض.

في حين تبعتها منطقة قرن العلم في البلاد من حيث الحرارة، حيث بلغت الحرارة فيها 48.8 درجة مئوية، وتبعتها مناطق عدة بينها مدن عربية كالآتي: “منطقة صفی‌ آباد (دزفول- إيران): 48.8 درجة مئوية، وبعدها البصرة – الحسين (العراق): 48.5 درجة مئوية، وتلتها بهلا (سلطنة عمان): 48 درجة مئوية”.