الأرصاد يحذر من أمطار رعدية في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القادمة

السبت 18 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس

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حذر المركز الوطني للأرصاد، مساء السبت، من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في مجاري وممرات السيول في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القادمة، بالإضافة إلى موجة غبار من المتوقع أن تنتشر في عدة محافظات.

وقال المركز في نشرته الجوية اليومية، إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وذلك على محافظات (لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت، حجة وعمران) ومناطق من غرب ذمار وصنعاء وقد تمتد شرقا باتجاه الهضاب الداخلية لمحافظات (ابين، البيضاء، شبوه، حضرموت والمهرة).

وأضاف إن من “المتحمل وجود غبار واسع الانتشار على صحارى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف وصعدة ويمتد إلى شرق محافظتي صنعاء وعمران.”

وأشار المركز إلى أن “الطقس قد يكون شديد الحرارة نهاراً على صحارى المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف وصعدة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 38-44 درجة مئوية”.

كما حذر المركز، من ارتفاع الموج واضطراب البحر في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية