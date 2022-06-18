سقطت السيارة من مرتفع شاهق وعلى متنها طفلتين.. تفاصيل الحادث الأليم أعلى جبل بعدان بمحافظة إب

السبت 18 يونيو-حزيران 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أودى حادث اليم بحياة طفلتين بمحافظة إب (وسط اليمن) بعد ان سقطت سيارة كانتا على متنها من مرتفع شاهق.

ووفق رواية سكان وشهود عيان فان سيارة سقطت من أعلى جبل بعدان شرق مدينة إب إلى وسط قرية اسمها الرضمة في بيت ضاوي،امس.

وادى الحادث المروع الى وفاة الطفلتين الشقيقتين «ربى وإرادة».

قبل الحادث كان والد الطفلتين ويدعى «زكريا حسن علوان» ، أوقف سيارته وجلس برفقة زوجته بجانب الطريق المطل على مدينة إب اعلى جبل بعدان، وتركا الطفلتين داخل السيارة.

بعد وقت قصير حاولت إحدى الطفلتين تشغيل السيارة ، التي بدأت بالهرولة وتدحرجت نحو الهاوية، وسط صدمة وذهول والد ووالدة الطفلتين.