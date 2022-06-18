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حادثة في مدينة تعز تثير موجة غضب والشرطة تصدر بيان وتسمي قائد العصابة

السبت 18 يونيو-حزيران 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تعز
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قالت ادارة أمن محافظة تعز، الجمعة ان عصابة مسلحة قامت بالاعتداء على قسم شرطة الجديري واختطاف أفراد مناوبين فيه.

وذكرت إدارة أمن تعز في بيان، إن عناصر خارجة عن القانون على متن ثلاث دوريات عسكرية ومدرعة تابعة للجيش بقيادة المدعو أسامة القردعي اعتدت على قسم شرطة الجديري، كما استولت على دورية أمن واختطفت الأفراد المناوبين فيه واقتادتهم إلى جهة مجهولة .

وأكدت إدارة الأمن أنها تحتفظ بحقها في الرد على هذه التصرفات، وأنها لن تفرط في أي اعتداء أو انتهاك لأي من منتسبيها أو المرافق الشرطية بالمحافظة.

وأعتبر ناشطون الحادثة إهانة لمؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وسمعتها بين المواطنين في ظل استمرار الحرب الدائرة بالمحافظة ضد المسلحين الحوثيين.

وقد اثارت الحادثة موجة غضب واسعة وسخرية في نفس الوقت.

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