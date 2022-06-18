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مواطنون في إب يشكون تلاعب القائمين على مؤسسة خيرية دولية تقدم مساعدات للمحتاجين باليمن

السبت 18 يونيو-حزيران 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص
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شكا مواطنون بمحافظة إب (وسط اليمن)، من تلاعب القائمين على مؤسسة خيرية دولية، تقوم بتقديم مساعدات نقدية وعينية للمحتاجين في اليمن.

وفي التفاصيل، عبر المواطنون في حديث لمأرب برس، عن رفضهم لممارسات المسئولين عن مؤسسة صندوق رعاية الأمة «ummah welfare trust» (مقرها لندن) حيث تم تقليص اعداد المستفيدين من المعونات التي تقدمها الجمعية، بشكل كبير.

واكدوا انه جرى اسقاط اسماء كثيرة من كشوفات المستفيدين في عدد من قرى مديرية بعدان شرق مدينة إب.

وبحسب احد المواطنين، فان المسئولين على المؤسسة الخيرية في اليمن يسلمون عدد محدد من المستفيدين مبالغ نقدية بين فترة واخرى بحدود ( 300 دولار)، ويطلبون منهم عدم اخبار الاخرين من المحتاجين.

وصندوق رعاية الأمة هو مؤسسة خيرية دولية للإغاثة والتنمية مقرها المملكة المتحدة(لندن) تأسست عام 2001، وتقدم المساعدات للمسلمين حول العالم.

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