عضو مجلس الشورى اليمني باتيس يشارك بمنتدى اليمن الدولي بمدينة استوكهولم

السبت 18 يونيو-حزيران 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

عدد القراءات 220

يشارك عضو مجلس الشورى اليمني الاستاذ / صلاح باتيس في منتدى اليمن الدولي المعني بطرح القضايا ومناقشتها بكل شفافية في مدينة استوكهولم عاصمة السويد.

وقال باتيس إنه سوف يطرح قضية الشرق اليمني ومظلومية المحافظات الشرقية ( حضرموت والمهره وشبوه وسقطرى) بسبب الصراعات الطويلة والمتكررة بين مركزي النفوذ في الشمال والجنوب واختزالهم لليمن وكأنه شمال وجنوب فقط وتهميشهم لبقية المحافظات الشرقية والغربية والوسطى.

وأضاف: حتى نصل الى التوازن والعدالة الحقيقية يجب من اليوم أن نقول كفى ونتجه الى الاصطفاف الوطني لكل أبناء اليمن جنوبا وشمالا وشرقا وغربا لاستعادة وبناء دولة العدالة والشراكة والحكم الرشيد التي ترعى حقوق الجميع .

ودعا باتيس للاصطفاف معا لإحلال السلام الدائم وبناء الوطن الكبير الذي يضمن حياة حرة كريمة لكل أبنائه لاظالم ولامظلوم ولاتابع ولامتبوع .