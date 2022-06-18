الديوان الملكي ينعي أميرا سعوديا الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف غزه عضو مجلس الشورى اليمني باتيس يشارك بمنتدى اليمن الدولي بمدينة استوكهولم 4 علامات واضحة تكشف أمراض الكبد ظاهرة فلكية نادرة يشهدها العالم تمنحنا عرضا مبهرا لم يحدث منذ أكثر من 150 عاما الخارجية الأمريكية تصدر بياناً بشأن اليمن - وقف دائم لإطلاق النار وعملية سلام شاملة ما أبرز الملفات التي ستناقشها زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية ؟.. تقرير خبير يحذر من خطأ فادح بالنوم في الليالي الحارة! مسؤول أمريكي يكشف لأول مرة تفاصيل عملية قتل «قاسم سليماني» الثالث خلال أسبوع.. مقتل ضابط في الحرس الثوري الإيراني بظروفٍ غامضة
يشارك عضو مجلس الشورى اليمني الاستاذ / صلاح باتيس في منتدى اليمن الدولي المعني بطرح القضايا ومناقشتها بكل شفافية في مدينة استوكهولم عاصمة السويد.
وقال باتيس إنه سوف يطرح قضية الشرق اليمني ومظلومية المحافظات الشرقية ( حضرموت والمهره وشبوه وسقطرى) بسبب الصراعات الطويلة والمتكررة بين مركزي النفوذ في الشمال والجنوب واختزالهم لليمن وكأنه شمال وجنوب فقط وتهميشهم لبقية المحافظات الشرقية والغربية والوسطى.
وأضاف: حتى نصل الى التوازن والعدالة الحقيقية يجب من اليوم أن نقول كفى ونتجه الى الاصطفاف الوطني لكل أبناء اليمن جنوبا وشمالا وشرقا وغربا لاستعادة وبناء دولة العدالة والشراكة والحكم الرشيد التي ترعى حقوق الجميع .
ودعا باتيس للاصطفاف معا لإحلال السلام الدائم وبناء الوطن الكبير الذي يضمن حياة حرة كريمة لكل أبنائه لاظالم ولامظلوم ولاتابع ولامتبوع .