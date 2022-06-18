4 علامات واضحة تكشف أمراض الكبد

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يقدم كبد الشخص العديد من الأشياء التي تحافظ على صحتك، ومنها تحويل العناصر الغذائية إلى مواد كيميائية يحتاجها جسمك، وتصفية السموم، والمساعدة في تحويل الطعام إلى طاقة، لذلك، عندما لا يعمل الكبد بشكل جيد، يمكن أن يؤثر ذلك على جسمك بالكامل.
وغالبا ما يصعب اكتشاف تلف الكبد في مراحله الأولى.
ولكن هناك أربع علامات تشير إلى وجود مشكلات في هذا العضو المهم.
المشروبات الكحولية والأطعمة الدهنية في النظام الغذائي اليومي والأمراض الفيروسية تؤثر جميعها سلبا في عمل الكبد.
ويضيف الموقع، يشير تغير لون البول إلى أمراض الكبد، فمثلا يشير لون البول الغامق إلى تلف الكبد بسبب المشروبات الكحولية، والشخص يعاني من مرض مزمن، بحسب "روسيا اليوم".
ويشير اصفرار مقلة العين، إلى وجود مشكلة في الكبد. كما أن تغير لون البول يمكن أن يكون علامة تشير إلى التهاب الكبد.
وبالإضافة إلى هذا قد تشير هذه العلامة إلى اضطراب التمثيل الغذائي للدهون أو إلى متلازمة غلبرت.
ويضيف الموقع، وقد يشير الشعور بالألم وعدم الراحة في الجزء العلوي من البطن، إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني، الذي عادة يرافقه التعب المزمن وصعوبة التركيز.
وأخيرا، يمكن أن تشير الحلقة الخضراء أو البنية اللون حول القرنية إلى أمراض الكبد الوراثية.