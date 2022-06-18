الخارجية الأمريكية تصدر بياناً بشأن اليمن - وقف دائم لإطلاق النار وعملية سلام شاملة

السبت 18 يونيو-حزيران 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة، عزم مبعوثها الخاص لليمن تيم ليندركينغ الإنتقال منتصف الأسبوع القادم إلى العاصمة العمانية مسقط، لعقد مباحثات مكثفة مع المسؤولين حول فرص تثبيت الهدنة الإنسانية والدخول بعملية سلام تنهي الحرب المستمرة في البلد منذ سنوات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحافي إن ليندركينغ سيسافر بعد مشاركته في منتدى اليمن الدولي المقام بالسويد إلى مسقط للتعبير عن تقديره لدعم الحكومة العمانية للهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن.

وأضافت أنه سيناقش الجهود الحالية لتنفيذ الهدنة، بينما سيسلط الضوء على الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سلام شاملة لإنهاء الحرب.

وأشارت إلى أن الوسيط الأمريكي سيؤكد الحاجة الملحة لأن يعمل المانحون معًا الآن للمساعدة في استقرار الاقتصاد اليمني وحشد المساعدة التي تظهر قيمة السلام.

وفي ذات السياق، أكدت الخارجية أن ليندركينغ سيشارك غدا السبت في منتدى اليمن الدولي الذي يستضيفه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية وأكاديمية فولك برنادوت في ستوكهولم.

ولفتت إلى أنه سيلتقي هناك بمجموعة متنوعة من اليمنيين وأعضاء من اللجان المرتبطة بمجلس القيادة الرئاسي وممثلين عن المجتمعات المهمشة وقيادات نسائية، فضلا عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية.

كما سيلتقي بمبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرج وغيره من كبار مسؤولي الأمم المتحدة والحكومات الأوروبية الذين يدعمون جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة لتقديم الإغاثة الدائمة لليمنيين.