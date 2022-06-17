الثالث خلال أسبوع.. مقتل ضابط في الحرس الثوري الإيراني بظروفٍ غامضة

الجمعة 17 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة، اليوم الجمعة، بمقتل ضابط في الحرس الثوري الإيراني بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد، وهي الحالة الثالثة من الوفيات الغامضة لضباط القوة الجوية في الحرس الثوري خلال أسبوع.

مقتل ضابط في الحرس الثوري

وقال موقع “آوا تودي” الإيراني المعارض، إن “الضابط برتبة ملازم أول من القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، وهاب فرامرزيان، لقي مصرعه في ظروف غامضة بمدينة مراغة التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل الحرس الثوري الإيراني أو وسائل الإعلام التابعة له، فيما أظهرت نعوة وفاة نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن وهاب فرامرزيان جرى دفنه أمس الخميس، في مدينة مراغة.

وهذه الحالة هي الثالثة من حالات الوفيات الغامضة لضباط في القوة الجوية التابعة للحرس الثوري، والأحد الماضي، أعلن الحرس الثوري في بيان رسمي وفاة الملازم، علي كماني، من القوات الجوية “في حادث سير بمدينة خمين وسط إيران أثناء أداء مهمته”، دون الكشف عن المهمة التي كان يقوم بها.

وبعد ذلك بيوم واحد، أعلنت وكالة أنباء “فارس”، الذراع الإعلامية للحرس الثوري الإيراني، أن محمد عبدوس، من أفراد القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني “قُتل خلال أداء مهمته”، دون أن تكتب مزيداً من التفاصيل.

وفي آواخر مايو/أيار الماضي، لقي العقيد في الحرس الثوري صياد خدايي مصرعه برصاص أطلقه شخصان كانا على دراجة نارية في طهران أثناء عودته إلى منزله.

وفي الأسبوع الماضي، توفي أيضاً أيوب أنتصاري، وهو متخصص في برامج الصواريخ والطائرات دون طيار في محافظة يزد وسط إيران بسبب ما قيل إنه “تسمم غذائي”.

وفقدت إيران خلال 12 عاماً الأخيرة عدداً من كبار العلماء والعسكريين والسياسيين في عمليات اغتيال، متهمة إسرائيل بالوقوف وراءها.