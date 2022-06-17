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الرئيس العليمي يوجه دعوة عاجلة للمنظمات الاقليمية والدولية

الجمعة 17 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - سبأ
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دعا الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني المنظمات الاقليمية والدولية الى استئناف العمل من المحافظات المحررة في ظل استقرار عمل مؤسسات الدولة العليا من داخل البلاد.  

  

جاء ذلك خلال استقبله اليوم الجمعة بمقر اقامته في العاصمة القطرية الدوحة، الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية يوسف بن احمد الكواري.

 

وفي اللقاء اشاد الرئيس، بالدعم الانساني الذي تقدمه دولة قطر الشقيقة بقيادة اخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لاغاثة الشعب اليمني، والتخفيف من معاناته التي تسبب بها الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الايراني.

 

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حرص المجلس على تقديم كافة التسهيلات للمنظمات والهيئات القطرية، وتوظيف دعمها للقطاعات الخدمية ذات الاولوية.

  

من جانبه اثنى رئيس جمعية قطر الخيرية، على العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا جاهزية الجمعية لتفعيل كافة الاتفاقيات الموقعة مع المؤسسات الحكومية اليمنية.

 

وفي اللقاء تحدث وزيرا التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، حول الاحتياجات القطاعية ذات الاولوية للدعم العاجل، بما في ذلك الخدمات الصحية، والتخفيف من معاناة السكان والنازحين، من ضحايا الحرب التي اشعلتها المليشيا الانقلابية.

 

حضر اللقاء، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وسفير اليمن لدى دولة قطر، راجح بادي.

 

كما حضرها عدد من مسؤولي الجمعية الخيرية القطرية. 

 
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