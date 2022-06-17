مالك عملاق التواصل تويتر يتحدث عن حضارات فضائية

الجمعة 17 يونيو-حزيران 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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تحدث المالك الجديد لشركة تويتر، إيلون ماسك، الخميس، عن وجود حضارات فضائية أخرى، مطالبا بزيادة عدد المستخدمين إلى مليار شخص؛ لدعم "الحضارة والوعي"، دون أن يقدم تطمينات لموظفيه حول مصير صفقة شرائه للشركة.

وظهر ماسك عبر مكالمة فيديو، في أول حوار مع موظفي تويتر، عبر جلسة أسئلة وأجوبة أدارها مسؤول تنفيذي في الشركة. وألمح ماسك إلى حاجة الشركة لخفض عدد الموظفين، عقب استحواذه المزمع على شركة التواصل الاجتماعي بقيمة 44 مليار دولار، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وكان من المتوقع أن يقدم ماسك تطمينات لموظفي تويتر خلال اجتماعه الأول، ولم يتحدث عن أي جديد بشأن إتمام الصفقة، لكنه طالب بمعرفة المزيد عن الحسابات المزيفة على تويتر، التي وصفها بأنها مصدر قلقه الأكبر. وحول احتمالية تسريح موظفين بالشركة، قال ماسك إن هناك حاجة إلى "نوع من ترشيد الإنفاق وتقليص عدد الموظفين". وأضاف: "في الوقت الحالي، تتجاوز التكاليف الإيرادات.. وأي شخص له مساهمة كبيرة (في الشركة) يجب ألا يكون لديه ما يدعو للقلق".

كما تطرق الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس إلى الحديث عن وجود كائنات فضائية وحضارات فضائية أخرى، وقال إنه يعتقد أن على تويتر دعم "الحضارة والوعي". وأبلغ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا موظفي تويتر بأنه يريد زيادة عدد مستخدمي الخدمة من 229 مليونا إلى مليار شخص على الأقل، مضيفا أن الإعلانات ستظل ذات أهمية بالنسبة للشركة، رغم قوله سابقا إنه يعتقد أن تويتر يجب ألا تعرض الإعلانات، بحسب تسجيل صوتي للاجتماع استمعت إليه رويترز. وقال ماسك: "أعتقد أن الإعلان مهم جدا لتويتر... أنا لست ضد الإعلانات. ربما أتحدث إلى المعلنين وأقول مثلا، دعونا فقط نتأكد من أن الإعلانات مسلية بقدر الإمكان".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس شركة "تيسلا"، إيلون ماسك، أنّ عملية استحواذه على تويتر لن تُستكمل إلّا بعد أن يحصل على ضمانات بأنّ أقل من 5% من حسابات المنصة مزيّفة. وغرّد ماسك الذي يتابعه نحو 94 مليون حساب على تويتر: "رئيس تويتر التنفيذي رفض أمس أن يثبت بأنّ أقل من 5% من الحسابات مزيّفة"، مضيفاً: "الصفقة لن تمضي قدماً حتى يتّخذ رئيس المنصة هذه الخطوة". وتراجعت أسهم تويتر 1.5 بالمئة، وتراجعت أسهم تسلا أكثر من تسعة بالمئة في تعاملات بعد ظهر الخميس.