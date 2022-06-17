ولي العهد السعودي يطوي الماضي و أردوغان يعلن عن استقبال محمد بن سلمان في تركيا للوصول بالعلاقات إلى أعلى المستويات

الجمعة 17 يونيو-حزيران 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، عن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيصل إلى تركيا الأربعاء المقبل.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس التركي لوسائل إعلامية عقب صلاة الجمعة. وقال أردوغان، إن بلاده ستعمل على تطوير العلاقات مع السعودية للوصول بها إلى أعلى المستويات. وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت عن مسؤول تركي قوله؛ إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سيزور أنقرة بعد أيام.

وبحسب المسؤول التركي، فإن ابن سلمان سيصل إلى تركيا يوم الأربعاء المقبل، في أول زيارة له منذ جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

واتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حينها "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية بإعطاء الأمر لتنفيذ عملية الاغتيال على أيدي عناصر سعوديين، لكنه استبعد العاهل السعودي من التهمة. وردّت السعودية بممارسة ضغوط على الاقتصاد التركي بمقاطعة البضائع التركية في شكل غير رسمي.

وعادت المياه إلى مجاريها بين البلدين بشكل علني، بعد زيارة قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة، في نيسان/ أبريل الماضي، بعد وقت قصير من نقل محكمة تركية تحاكم 26 سعوديا يشتبه في تورطهم بمقتل خاشقجي أوراق القضية إلى السعودية. والتقى أردوغان بالعاهل السعودي ونجله ولي العهد حينها. ومطلع أيار/ مايو الماضي،

وأكد الرئيس التركي أن العلاقات بين أنقرة والرياض سترتقي إلى مستوى متميز جدا في مختلف المجالات، بما في ذلك السياحة