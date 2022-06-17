وزير الصناعة من جنيف يكشف للعالم كيف دمر الحوثيون الاقتصاد اليمني بشكل ممنهج

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شدد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول على ضرورة النهوض بالاقتصاد اليمني الذي تعرض للتدمير الممنهج جراء الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال لقائه في مدينة جنيف، المدير التنفيذي لمركز التجارة العالمي باميلا هاملتون، تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.
وحسب وكالة "سبأ" فقد تناول اللقاء الذي يأتي على هامش انعقاد المؤتمر الـ12 لمنظمة التجارة العالمية، إلى إمكانية تعاون المركز في التحديث الثاني لدراسة تشخيص التجارة التي تم إعدادها في مطلع الألفية 2002م،
وتم تحديثها قبل الانقلاب الحوثي أواخر سبتمبر 2014م. وأكد الوزير الأشول، على أهمية تعزيز سبل التعاون لبناء الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أسس متينة للنهوض بالاقتصاد اليمني بعد سنوات من الأضرار نتيجة الانقلاب الحوثي.
كما تطرق إلى تطورات الأوضاع في اليمن وما خلفه الانقلاب الحوثي من خراب ودمار عطل خطط الدولة في مختلف المجالات ومنها الجوانب التجارية، مستعرضاً الجهود المبذولة من أجل استكمال وتدشين الاستراتيجية الوطنية للصادرات اليمنية.
ومنذ الانقلاب الحوثي أواخر العام 2014 تعرض الاقتصاد اليمني إلى تدمير ممنهج وصل حد الانهيار، وذلك جراء عملية السطو على الاحتياط النقدي في البنك المركزي بصنعاء واستمرار نهب عوائد المؤسسات الإيرادية وتسخيرها لدعم جبهات مليشيا إيران الحوثية.