رئيس البعثة الأممية بمحافظة الحديدة يكشف لأول مرة الإهانات الحوثية التي يتعرضون لها

الجمعة 17 يونيو-حزيران 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة اللواء مايكل بيري إن فريقه ، المعروف رسميًا باسم بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أُونمها) ، لا يزال يواجه قيودًا على حركة الأفراد التي يفرضها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران والذين منعوهم منذ البداية من القيام بدوريات.

في مدينة الحديدة والوصول إلى النقاط الساخنة ومواقع "حوادث وقف إطلاق النار" المهمة.

وقال: "نحن على اتصال وثيق مع الحوثيين".

لكن على الرغم من أن الهدنة الحالية بين الحكومة اليمنية والميليشيات يبدو أنها صامدة إلى حد كبير وأدت إلى "بعض التخفيف" من جانب الحوثيين ، إلا أنه أضاف: "ما زلنا محاصرين".

وأضاف متحدثا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ، حيث كان يجري مشاورات خاصة مع أعضاء مجلس الأمن قبل التصويت على تجديد تفويض بعثته ، المقرر إجراؤه في يوليو ، قال: "لقد حاولنا للرد على (القيود المفروضة على حرية الحركة) وكنت أحاول الحصول على موافقة من الحوثيين لتوسيع شكل الدوريات لدينا.

وقال "أود أن أقوم بدوريات في الموانئ دون سابق إنذار في أي وقت وأن أزور كل منطقة وهذا ما أريد الوصول إليه ، لكنني لم أصل إلى هناك بعد. لكننا قمنا بزيادة تواتر دورياتنا لضمان الحفاظ على الموانئ والطابع المدني للموانئ .

وأضاف رئيس البعثة الأممية في الحديدة يقول إن الحوثيين يقيدون حركة فريقه.. برغم الهدنة "ما زلنا محاصرين" و قال اللواء مايكل بيري عرب أنه يواصل الضغط على المتمردين لمنح الوصول الكامل إلى الموانئ حتى يتمكن فريقه من التحرك بحرية - يرأس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. وسيصوت مجلس الامن قريبا على تجديد تفويضه الذي ينتهي في 15 يوليو تموز دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة باليمن ، التي تراقب وقف إطلاق النار هناك ، إلى تمديد تفويضها.

كما أكد اللواء مايكل بيري على الأهمية الاستراتيجية والإنسانية للمدينة الساحلية بالنسبة لمستقبل اليمن ، وقال إنه لا يوجد "بديل سهل" لموانئها. وقال لأراب نيوز: "الموانئ بمثابة شريان الحياة لليمن". إنها تزود ما يصل إلى 70 في المائة من سكان البلاد بالمساعدات الإنسانية والإمدادات الغذائية الأساسية.