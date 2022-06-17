شاهد.. فاتورة كهرباء في اليمن والسداد بالدرهم الإماراتي!

الجمعة 17 يونيو-حزيران 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لفاتورة كهرباء تابعة لشركة "ديكسم باور" التابعة لمؤسسة خليفة الاماراتية تطالب فيها مؤسسة كهرباء سقطرى بالسداد خلال وقت محدد بالدرهم الإماراتي وليس بالريال اليمني.

وطالبت الشركة الإماراتية مؤسسة كهرباء سقطرى بسداد فاتورة بقيمة 501 درهم إماراتي،عن شهر مايو الماضي، مع إرفاق تحذير بقطع الكهرباء عن المؤسسة ما لم تسدد المبلغ خلال المدّة المحددة.

وسبق أن قامت الشركة الإماراتية بالسطو على مولدات وأجهزة مؤسسة كهرباء سقطرى من خلال استعانتها بمليشيا المجلس الانتقالي.

يذكر أن مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في سقطرى كان قد تقدم بشكوى رسمية، في وقت سابق، ضد يحيى مبارك سعيد ءرئيس ما يسمى المجلس الانتقالي في سقطرى- وعناصر تابعة له، بعد أن قاموا بالاعتداء ونهب واقتحام المؤسسة.

كما قامت المؤسسة العامة للكهرباء في سقطرى بإخلاء مسؤوليتها عن كافة الأعمال التي تقوم بها شركة "ديكسم باور" الإماراتية بحق المشتركين، وفرضها رسوما جديدة، وقيامها بخلع العدادات القديمة واستبدالها، بعد أن استولت على مولدات ومحولات وكابلات في المحطة.