وزير الأوقاف يبحث مع نظيره السعودي ترتيبات الحج لهذا العام

الجمعة 17 يونيو-حزيران 2022 الساعة 03 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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بحث وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة، اليوم، مع وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة ترتيبات موسم الحج لهذا العام وسير عملية إصدار التأشيرات للحجاج اليمنيين، وآلية التفويج.

وأشاد وزير الأوقاف بالجهود التي تبذلها المملكة في سبيل راحة وخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءاتهم لأداء المناسك وتيسير الوصول إلى المشاعر المقدسة. حضر اللقاء وكلاء الوزارة مختار الرباش وعبد الناصر الخطري وعارف البركاني.