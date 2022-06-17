وزير الأوقاف يبحث مع نظيره السعودي ترتيبات الحج لهذا العام

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بحث وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة، اليوم، مع وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة ترتيبات موسم الحج لهذا العام وسير عملية إصدار التأشيرات للحجاج اليمنيين، وآلية التفويج.
وأشاد وزير الأوقاف بالجهود التي تبذلها المملكة في سبيل راحة وخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءاتهم لأداء المناسك وتيسير الوصول إلى المشاعر المقدسة. حضر اللقاء وكلاء الوزارة مختار الرباش وعبد الناصر الخطري وعارف البركاني.