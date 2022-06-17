دول التعاون الخليجي تجدد موقفا ثابتا تجاه وحدة اليمن ودعم المجلس الرئاسي

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أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، دعمها الكامل لليمن وللجهود الرامية لتحقيق السلام، مجدة موقفها الداعم لمجلس القيادة الرئاسي ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.
جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية منصور بجاش، اليوم، في العاصمة الكورية سول، بسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى جمهورية كوريا، لبحث تطورات الأوضاع في اليمن.
من جهته، استعرض وكيل وزارة الخارجية، مع السفراء، القضايا المتعقلة بعملية السلام في اليمن والعراقيل التي تختلقها المليشيات الحوثية وتقوض بها فرص التوصل إلى سلام شامل وعادل ومستدام، مؤكدا أن إنهاء الحرب في اليمن يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة.