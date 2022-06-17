لأول مرة.. صورة عيدروس الزبيدي ترفع في مأرب (شاهد)

الجمعة 17 يونيو-حزيران 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نضمت قوات الجيش الوطني، بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، الخميس، عرضا عسكريا لوحدات رمزية من الجيش.

ورفعت الوحدات العسكرية صور قيادة المجلس الرئاسي في اليمن خلال العرض العسكري.

وضمت الصورة المرفوعة صورة لعضو المجلس اللواء عيدروس الزبيدي.

ولاول مرة ترفع صورة اللواء عيدروس الزبيدي في مأرب حيث اتسمت العلاقة بين الجانبين خلال السنوات الماضية بالتوتر.