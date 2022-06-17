برشلونة يحدد بديل بيكيه لتدعيم الدفاع

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يبحث نادي برشلونة الإسباني عن صفقة دفاعية قوية، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، لتدعيم الخط الدفاعي للفريق في الموسم الجديد 202-2023
ووفقًا لما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن برشلونة يخطط للتعاقد مع البرتغالي جونكالو إيناسيو، لاعب سبورتنج لشبونة، في الصيف الحالي.
وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن اسم جونكالو إيناسيو تردد بقوة على طاولة برشلونة، ليحل محل جيرارد بيكيه، مدافع الفريق الكتالوني، بعد تراجع مستواه في مباريات الفريق بالموسم الماضي 2021-2022.
وأوضحت الصحيفة، أن جونكالو إيناسيو يمتلك شرطًا جزائيًا مع سبورتنج لشبونة، يبلغ قيمته 45 مليون يورو.
وأكدت الصحيفة، أن إدارة سبورتنج لشبونة يصر على الحصول قيمة الشرط الجزائي، مقابل السماح برحيل جونكالو إيناسيو.