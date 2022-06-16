مأرب..البرنامج السعودي يُسلم جامعة إقليم سبأ ومكتب التربية قاعات وفصول دراسية

الخميس 16 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تسلمت جامعة إقليم سبأ ومكتب التربية بمحافظة مأرب، اليوم، من البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، مباني القاعات الدراسية وإدارية ومدرسة للموهوبين بعد اكتمال تنفيذها وتجهيزها من قبل البرنامج السعودي بكلفة مليون و650 ألف دولار أمريكي.

حيث تسلم رئيس الجامعة الدكتور محمد القدسي، من مدير البرنامج السعودي لمحافظة مأرب علي الدوسري، مبنيين اثنين تم إنشاؤهما في حرم الجامعة من طابقين في إطار مشروع تطوير الجامعة بكلفة تصل إلى نحو مليون دولار أمريكي.

كما تسلم نائب مدير مكتب التربية والتعليم عبدالعزيز الباكري، مبنى مجمع الموهوبين والمتفوقين والمكون من طابقين يضم 12 فصلاً دراسياً ومعامل تطبيقية، وإدارة وملحقات، وساحات داخلية وملعبا رياضيا، والذي بلغت كلفته الإنشائية والتأثيث والتجهيز 630 ألف دولار أمريكي، تتسع فصوله الدراسية لعدد 360 طالبا وطالبة.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية هذه التدخلات الإنسانية لبرنامج الإعمار السعودي لتطوير الجامعة حديثة النشأة والتي تعاني من احتياجات كبيرة في بناها التحتية وتحتاج إلى العديد من المباني والدعم لتحقيق الخطة الخمسية للجامعة للتطوير وإنشاء العديد من الكليات والتخصصات المهمة، مثمنا التدخل السخي للبرنامج السعودي والذي يساهم في تطوير وتحسين الجامعة.

بدوره أشار نائب مدير مكتب التربية إلى أهمية هذا المجمع التربوي والأول من نوعه في المحافظة والمخصص للموهوبين والمبدعين في توفير مساحة مهمة لهذه الشريحة ضمن التعليم العام بما يساعدهم في تطوير قدراتهم ومواهبهم، وإعدادهم بشكل متميز للإسهام الفاعل مستقبلا في التنمية المنشودة للمحافظة والوطن في مختلف المجالات.