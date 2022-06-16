بسبب إسم ”أبو بكر”.. مليشيا الحوثي تغلق محلا تجاريا وتشترط محو الاسم لاعادة فتحه

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قالت مصادر حقوقية، الخميس، ان ميليشيا الحوثي الانقلابية أغلقت محلا تجاريا في إحدى مديريات محافظة حجة، بسبب اسم "أبوبكر" المدون على اللوحة التعريفية للمحل.
وقال رئيس منظمة "تقصي للتنمية وحقوق الإنسان" المحامي، هادي وردان - ينتمي الى ذات المحافظة - إن الميليشيا أغلقت محلاً لمواد البناء في سوق "شمسان" بمديرية "مبين" بسبب أنه "معلق لوحة على واجهته باسم ابو بكر المرحبى".
وذكر "وردان"، في تدوينة على "فيسبوك"، أنه وبعد تدخل مواطنين في السوق اقترحوا طمس (تغطية) اسم "بكر" بالبخاخ (الطلاء)، لكي تسمح الميليشيا لصاحب المحل بإعادة فتحه أمام الزبائن.
وأضاف: "هذا هو الحال الذي وصل إليه اليمنيين في مناطق سيطرة الإرهابيين الحوثيين بمجرد اسم ظاهر على محل تجاري يحمل اسم رمز عظيم، وهو أفضل الخلق بعد النبي محمد وثاني اثنين إذ هما في الغار أبوبكر الصديق رضي الله عنه".