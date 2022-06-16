أمطار غزيرة على 7 محافظات يمنية خلال الساعات القادمة

الخميس 16 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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توقع المركز اليمني للأرصاد الجوية، الخميس، هطول أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشرقية والجنوبية والغربية خلال الساعات القادمة.

وقال في نشرة الطقس الجوية إنه مناطق البلاد الساحلية ستشهد أجواء حارة ورطبة، غائمة جزئيا مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشرقية والجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها والريح معتدلة السرعة تنشط اثناء النهار مثيرة للأتربة.

وفي المرتفعات الجبلية توقع أن تكون أجواء غائمة جزئياً الى غائمة ويتوقع أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من لحج وتعز جنوبا وحتى صعدة شمالاً.

وتوقع المركز ان تكون الامطار أكثر غزارة على محافظات ( تعز، إب، ريمة، ذمار، غرب صنعاء، المحويت وحجة ) وتمتد الي أجزاء من هضاب محافظات ( المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء وأبين) وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وفي المناطق الصحراوية توقع أن تكون أجواء حارة، جافة ومغبرة نسبياً ، صخوة إلى غائمة جزئياً على المناطق الصحراوية حيث تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين ( 38 إلى 42) درجة مئوية والريح معتدلة السرعة تنشط اثناء النهار مثيرة للأتربة والرمال.

وفي أرخبيل سقطرى أكد أن الأجواء ستكون غائمة جزئياً مع نشاط للرياح الموسمية حيث قد تصل أقصى سرعة لها إلى 35 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المواطنين في المناطق في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

ونبه المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة أثناء فترة الظهيرة حاصة على صحتهم.

ونبه الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى بضرورة اخذ الحيطة والحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموج.