الفريق بن عزيز يشهد عرضاً عسكرياً مهيباً لوحدات نوعية بمأرب ويؤكد على أهمية رفع الجاهزية القتالية - صور + فيديو

الخميس 16 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس

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اكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز حرص مجلس القيادة الرئاسي على تأهيل كوادر المؤسسة العسكرية وكافة منتسبيها من ضباط وصف وافراد ورفع الجاهزية القتالية واكتساب المهارات والعلوم الحديثة لمواكبة المعركة بالتكنولوجيا والمعرفة.

جاء ذلك خلال حضوره اليوم الخميس بمأرب عرضاً عسكرياً شاركت فيه وحدات نوعيه من القوات المسلحة بمناسبة تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي 2022م، وتخرج دفعات جديدة من مختلف التخصصات بحضور قادة المناطق العسكرية، ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع ، والمناضل الجمهوري اللواء أحمد عبدالرحمن قرحش.

واشار رئيس هيئة الاركان الى جهود القيادة السياسية في دعم قوات الجيش وتوفير كافة الامكانيات المتاحة له في معركته المقدسة ضد المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً..مثمناً جهود قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وكل دول المشاركة في تحالف دعم الشرعية على ما يقدموه من دعم واسناد للقوات المسلحة اليمنية في معركتها العروبية المقدسة.