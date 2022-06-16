أمطار غزيرة على 7 محافظات يمنية خلال الساعات القادمة الفريق بن عزيز يشهد عرضاً عسكرياً مهيباً لوحدات نوعية بمأرب ويؤكد على أهمية رفع الجاهزية القتالية - صور + فيديو مسؤولان حوثيان متشددان: خلال الشهرين الماضيين جندنا مئات الأطفال عدد منهم في عمر 10 سنوات ولا مشكلة في ذلك مواطنون غاضبون يغلقون الخط الدولي الرابط بين حضرموت وعُمان جمعت 20 شخصية تمثل 5 مكونات على طاولة واحدة.. دولة أوروبية تنظم لقاءات لتوحيد المكونات الجنوبية ومناقشة الاستقلال الذاتي والخروج بمشروع موحد رصد قطع أثرية يمنية في مزادات بأوروبا.. والحكومة تتحرك رسالة خاصة من الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى أمير قطر الاتحاد العام التونسي للشغل يصيب قيس سعيد بالرعب وينتزع كل أدوات الدولة إلى جانبه آكبر تحديث لتطبيق واتس آب منذ سنوات متاح الآن على هاتفك صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل اسباب انهيار الجبهة الغربية ضد روسيا
اكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز حرص مجلس القيادة الرئاسي على تأهيل كوادر المؤسسة العسكرية وكافة منتسبيها من ضباط وصف وافراد ورفع الجاهزية القتالية واكتساب المهارات والعلوم الحديثة لمواكبة المعركة بالتكنولوجيا والمعرفة.
جاء ذلك خلال حضوره اليوم الخميس بمأرب عرضاً عسكرياً شاركت فيه وحدات نوعيه من القوات المسلحة بمناسبة تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي 2022م، وتخرج دفعات جديدة من مختلف التخصصات بحضور قادة المناطق العسكرية، ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع ، والمناضل الجمهوري اللواء أحمد عبدالرحمن قرحش.
واشار رئيس هيئة الاركان الى جهود القيادة السياسية في دعم قوات الجيش وتوفير كافة الامكانيات المتاحة له في معركته المقدسة ضد المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً..مثمناً جهود قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وكل دول المشاركة في تحالف دعم الشرعية على ما يقدموه من دعم واسناد للقوات المسلحة اليمنية في معركتها العروبية المقدسة.