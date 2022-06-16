مواطنون غاضبون يغلقون الخط الدولي الرابط بين حضرموت وعُمان

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يواصل محتجون غاضبون لليوم الثالث، إغلاق الخط الرئيسي الذي يربط محافظتي حضرموت والمهرة بسلطنة عمان، احتجاجاً على استمرار انقطاعات التيار الكهربائي.
وقال شهود عيان، إن عشرات المحتجين قطعوا الخط الرئيسي الذي يربط حضرموت والمهرة بسلطنة عمان في مدينة قصيعر، ما تسبب بتوقف حركة عبور مئات الشاحنات، احتجاجاً على عدم إيفاء السلطة المحلية بالمحافظة بتزويد المحطة الكهربائية الجديدة بالوقود الكافي لتشغيلها وتخفيف المعاناة عن المواطنين.
وأكد المحتجون أن معاناة المواطنين تفاقمت جراء ارتفاع درجة الحرارة الشديدة في حين ساعات تشغيل محطات توليد الطاقة لا تتجاوز ساعة واحدة مقابل أربع ساعات انقطاع.
وبحسب المحتجين، فشلت جميع متابعات أبناء الريدة وقصيعر، مع السلطة المحلية المركزية بالمكلا، متهمين إياها بتهميش وحرمان المواطنين من أبسط الحقوق. وذكروا أن أعداد المحتجين في تزايد مع دخولهم اليوم الثالث على التوالي.