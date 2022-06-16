جمعت 20 شخصية تمثل 5 مكونات على طاولة واحدة.. دولة أوروبية تنظم لقاءات لتوحيد المكونات الجنوبية ومناقشة الاستقلال الذاتي والخروج بمشروع موحد

الخميس 16 يونيو-حزيران 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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استضافت دولة اوروبية، خلال اليومين الماضيين، قيادات من خمسة فصائل رئيسية في جنوبي اليمن لدراسة جهود توحيدها، والوقوف على تجربة الحكم الذاتي.

وبحسب مصادر مطلعة فان 20 شخصية تتوزع على خمسة من أبرز التيارات في جنوب اليمن، التقت في العاصمة الفنلندية هيلسنكي، وحضرت ورشة عمل استمرت يومي الـ14 و الـ15 من يونيو الجاري.

وتمحورت النقاشات حول ترتيب الخروج بمشروع واحد وتوحيد التيارات والفصائل في جنوب اليمن، والقضايا المشتركة بينها، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، والحكم الذاتي للأقاليم والقضايا المتصلة به، وذلك في ورقة قدمها ألاند اسلاندز" من معهد السلام، بينما ذكّر "أكرمارك" مدير سيا سبيليوبولو بأن جوهر الحكم الذاتي للأقاليم يكمن في مختلف القضايا، كاللغة، الثقافة، الاقتصاد والأمن.

وجاء اللقاء بدعوة من الحكومة الفنلندية، ومنظمة مبادرة إدارة الازمات (CMI) وهي منظمة فنلندية مستقلة تعمل على منع النزاعات وحلها من خلال الحوار والوساطة، وتأسست في عام 2000 من قبل الحائز على جائزة نوبل للسلام والرئيس الفنلندي السابق مارتي أهتيساري، وتعمل في مجال صنع السلام الدولي.

أسماء المشاركين في تلك النقاشات:

عبدالقادر محمد بايزيد.

عبدالمجيد سعيد وحدين.

عبدالناصر صالح الجوري.

أحمد صالح العيسي.

أحمد بن فريد.

فادي حسن باعوم.

فؤاد مفتاح بن بريك.

هالة محمد العولقي.

حسين أحمد عبدالله.

خديجة سالم العجيلي.

محمد عبدالله بامقاء.

محمد عبده هادي.

مراد علي عبدالحي.

نازلين أحمد عزيز.

نسرين بدر عويضان.

سعيد سالم الجريري.

صالح محسن الحاج.

وفاء أحمد صالح.

وردة أحمد النقيب.

ياسين عمر مكاوي.